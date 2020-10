Spezia, l'unica col Sassuolo finita con una delusione. La cavalcata neroverde

Per lo Spezia esordio assoluto in Serie A quest'oggi. I liguri ospitano in casa il Sassuolo che ha pareggiato in casa contro il Cagliari alla prima giornata.

Ovviamente non esistono precedenti tra questi due squadre nella serie maggiore, ma i liguri hanno già giocato una volta tra le mura amiche contro gli emiliani. E' successo nel campionato di Serie B 2012/13 e allora si impose il Sassuolo per 2-0 con reti di Missiroli e Troianiello. Alla fine di quell'annata i neroverdi conclusero il campionato al primo posto, una bella cavalcata che permise loro di conquistare la promozione in A, mentre lo Spezia si piazzò al 13esimo posto rimanendo in categoria.

TUTTI I PRECEDENTI A LA SPEZIA (SERIE B)

0 vittorie Spezia

0 pareggi

1 vittoria Sassuolo

0 reti fatte Spezia

2 reti fatte Sassuolo

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA

2012/2013 Serie B Spezia vs Sassuolo 0-2