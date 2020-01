Torino-Atalanta, Iago Falque ha fatto 99

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella storia dei Torino-Atalanta di campionato solo 7 volte su 54 i granata non sono stati in grado di marcare gol. Praticamente uno scontro diretto ogni otto. L’ultima volta a digiuno correva la stagione 2014-2015. Successivamente ecco 4 incroci con almeno una rete fatta.

E in caso di marcatura sabato sera gli spettatori all’Olimpico – Grande Torino potranno raccontare a parenti e amici di aver assistito al 100esimo gol granata all’Atalanta negli scontri interni di campionato, Serie A più cadetteria.

Perché quello marcato da Iago Falque al minuto 46 dell’ultimo Torino-Atalanta, 25esima giornata 2018-2019, ha rappresentato la rete numero 99. Poi nel restante tempo di gioco la porta nerazzurra è rimasta inviolata, rinviando l’appuntamento col record a questa stagione.

Fra l’altro scartabellando fra gli almanacchi di calcio rintracciamo ben 4 Torino-Atalanta alla 21esima giornata di Serie A e i piemontesi non sono mai rimasti a digiuno. Nel 1948-1949 arrivò un 2-0, nel 1960-1961 ecco un 1-1, nel 1972-1973 fu 2-1, per ultimo, nel 2013-2014 è stato 1-0. Insomma, 4 successi e 1 segno X.

E gli orobici?

Nella sola Serie A vantano 46 centri nella tana del Toro. Ma Gasperini e i suoi ragazzi sarebbero entusiasti di ritrovare quel successo che negli scontri diretti in trasferta manca dalla cadetteria 2010-2011, 1-2, mentre nel massimo torneo non si vede dal 2006-2007, altro 1-2.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

54 incontri disputati

27 vittorie Torino

19 pareggi

8 vittorie Atalanta

99 gol fatti Torino

52 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Atalanta 2-1, 14° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Atalanta 2-0, 25° giornata 2018/2019