Torino-Atalanta, in caso di vittoria sarà 2-1 o 1-2. Ecco perché

Dalle serie strano ma vero: il primo successo granata e l’ultimo nerazzurro sono figli dello stesso punteggio. Ovviamente a fattori invertiti.

Non solo.

Negli anni Duemila le due squadre si sono affrontate per 14 volte in campionato. Il bilancio di questo mini ciclo racconta che su 9 vittorie fra Torino, 5, e Atalanta, 4, in 6 circostanze c’è scappato il 2-1 oppure l’1-2.

Gli unici successi, 3, con un punteggio differente sono tutti figli dell’1-0 ovvero dello 0-1.

Scritto ciò è curioso scoprire come il risultato più ricorrente nei Torino-Atalanta di campionato, A più B, sia in realtà il pareggio con una rete per parte, vale a dire l’1-1, con 13 caps messe assieme fino a oggi. Fra l’altro le ultime due negli ultimi due anni.

Senza scordarci che quella piemontese rappresenta la squadra con più segni X nel torneo in corso, ben 11, di cui 4 arrivati proprio con l’1-1.

Quella che andrà in scena sabato pomeriggio è sfida dal sapore d’Europa (League 2019-2020).

I ragazzi di Gasperini sono reduci dal pesante KO interno contro il Milan. In questo campionato già 3 volte hanno racimolato 2 sconfitte senza soluzione di continuità.

Quelli di Mazzarri vengono dallo 0-0 in casa del Napoli, ultimo di 4 risultati utili di fila. La miglior striscia di gare a punti è rappresentata dai 6 turni fra la sesta e l’11esima giornata.

Chiusura con un doppio obiettivo sul fronte delle marcature.

Fra Serie A e cadetteria il Toro ha marcato 97 reti quando ha ospitato la Dea fra le mura di casa.

Gli orobici contano 46 centri sul campo dei granata nelle sfide valide per il massimo campionato.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

26 vittorie Torino

19 pareggi

8 vittorie Atalanta

97 gol fatti Torino

52 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Atalanta 2-1, 14° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Atalanta 1-1, 15° giornata 2016/2017