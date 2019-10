Un Brescia-Juve con gol da centrocampo, in rovesciata e limite dell’area

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una volta su tre è pareggio col punteggio di 1-1.

Perché la storia dei 23 precedenti Brescia-Juventus, 22 in Serie A più 1 in cadetteria, ci racconta di 7 match chiusi con una rete per parte. Fra i quali l’ultimo testa a testa nel massimo torneo, stagione 2010-2011.

Le restanti 13 vittorie sono così divise: 4 a favore dei padroni di casa, 9 invece per gli ospiti.

Piemontesi che conducono anche nel computo totale delle marcature: 31-23.

Allora proviamo a rintracciare quelle ultime volte che sono valse i tre punti.

Il segno 1 in Serie A manca dal torneo 2002-2003. Allora fu un 2-0 alla 13esima giornata. Schopp al 78’ e Tare all’84’ firmarono la vittoria delle rondinelle.

Il colpo esterno più vicino nel tempo risale alla stagione 2004-2005. Era la giornata d’apertura e terminò col punteggio di 0-3. Parterre de rois nel tabellino dei marcatori, un Pallone d’Oro (Nedved), un campione d’Europa e del mondo (Trezeguet) e un Golden Foot (Ibrahimovic).

Ma fra i tanti Brescia-Juventus ne dobbiamo ricordare uno davvero particolare.

E’ l’unico andato in scena in Serie B, stagione 2006-2007. La Vecchia Signora corre spedita verso il ritorno nel massimo torneo nostrano. Alla 27esima giornata si ritrova di fronte al Brescia. Soprattutto a Matteo Serafini, trequartista con un passato fra Cremonese, Livorno, Arezzo… Al fischio finale il fantasista ha rifilato tre gol a Buffon: il primo con un pallonetto da quaranta metri, il secondo in rovesciata su azione da corner, il terzo, e ultimo, con un siluro di contro balzo dalla lunetta dell’area di rigore. Roba che gli vale i titoli dei giornali e le aperture delle trasmissioni televisive. Il calendario segnava la data del 10 marzo 2007.

Chiudiamo con un riferimento allo stato di forma.

La Juventus, nonostante i 10 punti in classifica, non ha ancora incantato per gioco e sembra un cantiere aperto. Ma vince. Il Brescia ha raccolto sì 6 punti, ma tutti in trasferta. L’unico match al Rigamonti è il rocambolesco Brescia-Bologna 3-4.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)

23 incontri disputati

4 vittorie Brescia

10 pareggi

9 vittorie Juventus

23 gol fatti Brescia

31 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Juventus 2-2, 28° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Juventus 1-1, 11° giornata 2010/2011