Un super Cassano per sbancare San Siro. Il Milan chiude la porta a chiave

vedi letture

A qualcuno il blocco del campionato ha fatto bene. Ci riferiamo al Milan che è imbattuto dalla ripresa della Serie A ad oggi, al pari della sola Atalanta, con un ruolino di marcia fatto da quattro vittorie e due pareggi. Il Parma invece contro il Bologna ha evitato in extremis quella che sarebbe stata la sua quinta sconfitta consecutiva.

Sono solamente tre le affermazioni dei ducali nella San Siro rossonera e questo in 25 precedenti in campionato. L'ultimo il 2 aprile 2014, un rotondo 4-2 ottenuto grazie in particolare ad un Cassano in formato super, autore di una doppietta. Ma il risultato che manca da più tempo è il pareggio che non si verifica dal 22 settembre 2007 (1-1).

11 volte il Milan è riuscito a chiudere una partita con la propria porta imbattuta. Un dato che è record per questa stagione. Lo stesso sono riusciti a fare Udinese e Juventus. Buon contributo dalla panchina per i rossoneri e per il Parma che sono sul gradino più basso del podio con 9 gol realizzati da chi non è partito titolare. L'Atalanta leader è però staccatissima con 18 reti.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

16 vittorie Milan

6 pareggi

3 vittorie Parma

50 gol fatti Milan

24 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1990/1991 Serie A Milan vs Parma 0-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Parma 2-1