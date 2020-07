Una sola gioia azzurra a Salerno

Una sorta di play-off anticipato alla 36esima giornata di campionato.

Possiamo presentarla così Salernitana-Empoli. Fra granata, 51, e azzurri, 48, ci sono solo tre punti di differenza in classifica.

All’andata, al Castellani, fu pareggio per 1-1. Vantaggio firmato Lombardi, aggancio griffato La Gumina.

I precedenti in Campania sorridono ai padroni di casa.

Fra Serie A (1), cadetteria (10) e Serie C (3) la Bersagliera è avanti per numero di vittorie 7-1 e gol marcati 17-8. Mentre i segni X ammontano a 6.

Gli ultimi due testa a testa sono terminati con la Salernitana in trionfo: 1-0 nel 2009-2010 (Caputo al 74’), 2-1 nel 2017-2018 (Pasqual al 29’, doppietta di Bocalon fra il 33’ e il 36’).

E così il più recente e unico successo dei toscani è quello datato stagione 2008-2009, 1-0 con Vannucchi man of the match.

Lo stato di forma racconta di due club agli antipodi. La Salernitana con 4 punti negli ultimi due turni s’è rilanciata nella corsa alla Serie A. L’Empoli ha rimediato 2 sconfitte nelle ultime due giornate vanificando quanto di buono aveva fatto dopo la ripresa del torneo.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

14 incontri disputati

7 vittorie Salernitana

6 pareggi

1 vittoria Empoli

17 gol fatti Salernitana

8 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Empoli 5-2, 27° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Empoli 2-1, 12° giornata 2017/2018