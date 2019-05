Una sola volta Allegri ha fatto il corsaro in casa di Spalletti...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al terzo tentativo, forse quello più importante, arrivò il primo successo.

Perché avanti di Inter-Juventus dello scorso campionato, mai Massimiliano Allegri aveva raccolto i tre punti in casa del collega Luciano Spalletti. Nel 2008-2009 Roma-Cagliari era terminata 3-2, nel 2016-2017 Roma-Juventus 3-1.

Un successo, quello dei bianconeri nell’ultimo derby d’Italia giocato al Meazza, fondamentale per la conquista dello scudetto 2017-2018.

Fra l’altro quello appena ricordato è l’unico segno 2 in schedina nelle sfide fra i due tecnici. Il livornese ha, difatti, raccolto fra le mura di casa 11 dei 15 punti disponibili, un bottino racimolato grazie a 3 vittorie e 2 pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Spalletti

2 pareggi

4 vittorie Allegri

10 gol fatti squadre di Spalletti

11 gol fatti squadre di Allegri