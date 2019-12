Vecchia Signora padrona di Bergamo da 6.868 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra le partecipanti alla Serie A 2019-2020 le squadre che hanno incassato a domicilio più di 100 gol dalla Vecchia Signora sono soltanto tre: Lazio e Torino con 103, Milan con 101.

Ovviamente si tratta di una statistica fortemente condizionata dal numero di scontri diretti disputati fino a oggi. Però la Dea prossima avversaria si trova a quota 97 marcature al passivo e…

La Juventus segna a Bergamo in campionato da 20 sfide senza soluzione di continuità. Una striscia inaugurata da Moller nella stagione 1992-1993. La più recente volta con le polveri bagnate è rappresentata, infatti, dal pareggio ad occhiali, 0-0, del 1991-1992.

E tre o più centri bianconeri è evento che s’è verificato al termine di 13 Atalanta-Juventus di campionato, per ultimo nel 2014-2015.

Da 3 stagioni, invece, è sempre 2-2.

Nel 2016-2017 alla 34esima giornata marcarono Conti, autogol di Spinazzola, Dani Alves, Freuler.

Nel 2017-2018 alla settima timbrarono il cartellino Bernardeschi, Higuain, Caldara, Cristante.

La passata stagione al 18esimo turno fu autorete di Djimsiti, doppietta di Zapata, Cristiano Ronaldo.

Precedentemente, per 9 volte di fila, c’era scappato il segno 2 in schedina, mentre l’ultimo successo orobico è il 2-1 del 2000-2001.

Era il 3 febbraio 2001, sabato prossimo saranno trascorsi 6.868 giorni. Allora fecero tutto i nerazzurri: Paganin infilzò il proprio portiere, Lorenzi e Ventola quello avversario.

Quindi ecco una serie che parla piemontese e fatta di 10 vittorie più 4 pareggi. Serie che l’ex (a livello di giovanili) Gasperini farà di tutto per interrompere.

Concludiamo segnalando che nel 2018-2019 solo due club hanno fatto punti contro la Vecchia Signora in entrambi gli appuntamenti di campionato: rispondono ai nomi di Genoa e Atalanta.

I rossoblù qualche settimana fa hanno pagato pegno e decisivo è risultato un certo CR7…

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

57 incontri disputati

7 vittorie Atalanta

24 pareggi

26 vittorie Juventus

55 gol fatti Atalanta

97 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Juventus 0-1, 2° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Juventus 2-2, 18° giornata 2018/2019