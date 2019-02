Espugnare San Siro è una sorta di impresa per il Cagliari. I sardi si sono imposti in casa del Milan solamete tre volte in 36 partite fin qui disputate. L'ultima affermazione comincia ad essere abbastanza datata perché risale al 1 giugno 1997: finì 0-1 con gol di Muzzi. Tra l'altro il passivo sarebbe potuto essere anche peggiore se il portiere rossonero, Rossi, non avesse parato un rigore calciato da Pancaro. Il Milan ha già fatto 13...perché si è imposto contro il Cagliari nelle ultime 13 partite giocate in casa.

Milan e Cagliari stanno vivendo due momenti opposti. La squadra allenata da Gattuso è reduce da cinque risultati utili consecutivi (anche se con solo due vittorie all'attivo), mentre i sardi hanno perso le ultime due gare e soprattutto sono usciti sconfitti in cinque delle ultime sette sfide di campionato.

Il Cagliari è la squadra di A ad aver mandato in rete il minor numero diverso di giocatori (7), mentre il Milan ha all'attivo un solo gol realizzato da calciatori partiti dalla panchina.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

24 vittorie Milan

9 pareggi

3 vittorie Cagliari

60 gol fatti Milan

27 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1964/1965 Serie A Milan vs Cagliari 1-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Milan vs Cagliari 2-1