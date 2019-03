Alessandro Nesta, storia di Lazio, Milan e Italia oggi tecnico del Perugia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta, uno dei difensori italiani più forti della storia azzurra. Una carriera che lo ha visto protagonista con le maglie di Lazio e Milan, ma anche con quella della Nazionale italiana, con la quale si è laureato campione del mondo nel 2006. Fin da piccolo in biancoceleste, dove ha iniziato a giocare a meno di 10 anni, è diventato una vera e propria bandiera del club dell'allora presidente Cragnotti, disputando 261 partite e mettendo a segno 3 gol, ma soprattutto giocando da protagonista e vincendo il secondo Scudetto della storia della Lazio. Nell'estate del 2002 fu il Milan ad acquistarlo per 31 milioni di euro e nelle dieci stagioni in rossonero è sceso in campo 326 volte realizzando 10 reti. Con la maglia della Nazionale italiana ha invece giocato 78 volte, prendendo parte a tre edizioni dei Mondiali e a due degli Europei. Il suo palmarès non ha niente da invidiare a nessuno, visto che è composto da tre Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, tre Scudetti, una Coppa delle Coppa, tre Supercoppe Europee, due Champions League, una Coppa del mondo per club e un Mondiale. Dopo aver chiuso la carriera con le maglie di Montreal Impact e Chennaiyin ha iniziato la carriera da allenatore sulla panchina del Miami FC prima di passare, lo scorso maggio, su quella del Perugia in Serie B. Oggi Alessandro Nesta compie 43 anni.

Sono nati oggi anche Carlo Mazzone, Vagner, Franco Brienza, Davide Carrus, Kolo Toure, Nivaldo, Roman Eremenko, Aleksandr Kokorin, Hector Bellerin e Thomas Strakosha.