Bobby Charlton, da Monaco ai trionfi con Best. Fino al titolo di Cavaliere

© foto di Federico De Luca

Raccontare la lunga e complessa storia di Bobby Charlton in poche righe è esercizio a dir poco arduo, visti i successi, gli aneddoti (belli e brutti) e la personalità di uno dei più celebri calciatori inglesi. Ha dedicato la sua vita al Manchester United, Charlton, quella stessa vita che stava per perdere nella tragedia aerea di Monaco di Baviera del 1958. Morirono tanti suoi compagni, fatto che segnò per sempre la vita del protagonista della nostra storia. Con lui, sopravvisse anche Matt Busby, l'allenatore, che da li a pochi anni ricostruì una squadra ancora più competitiva che aveva come trio d'attacco George Best, Denis Law e, appunto, Bobby Charlton. L'incidente di Monaco come detto ebbe forti ripercussioni sulla sua persona, ma non gli impedì di alzare al cielo numerosi trofei da capitano dei Red Devils e con l'Inghilterra: non mancava niente all'appello, dal campionato alla Coppa Campioni fino all'Europeo e al Mondiale. Passando per un Pallone d'Oro. I riconoscimenti personali però non si fermarono qui, visto che venne anche proclamato Cavaliere dell'Impero Britannico. Per questo motivo, oggi è per tutti Sir Bobby Charlton. Oggi il celebre ex calciatore inglese compie 82 anni.

Sono nati oggi anche Hans-Peter Briegel, Fabrizio Ficini, Davide Succi, Sebastian Rode e Giuseppe De Luca.