Daniel Agger è stato uno degli uomini simbolo del Liverpool dal 2006 al 2014. Un difensore affidabile che ha formato insieme a Skrtel una delle migliori coppie difensive della Premier League degli ultimi 15 anni. Arrivato dal Brondby nel gennaio 2006 è rimasto in Inghilterra fino all'estate 2014 quando ha abbandonato la maglia del Liverpool per tornare a casa, prima di appendere gli scarpini al chiodo due anni più tardi. Con i Reds ha disputato la bellezza di 231 gare mettendo a segno 14 reti, e ha messo nella sua bacheca una Coppa di Lega inglese e una Community Shield. Due le delusioni più grandi. La prima datata 2007, con la finale di Champions League persa contro il Milan ad Atene, e la seconda nella sua ultima stagione in Premier League, con il titolo sfumato a pochissime giornate dal termine del campionato. È stato nominato calciatore danese dell'anno per due volte, nel 2007 e nel 2012, mentre con la maglia del Brondby ha vinto un campionato e una Coppa di Danimarca. Oggi Agger compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Maurizio Gaudino, Antonio Buscè e Perparim Hetemaj.