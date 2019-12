Gianluca Pagliuca, numero 1 da record per Samp, Inter e Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da molti, è considerato uno dei migliori portieri italiani di sempre. Sicuramente, degli anni '90. Lui è Gianluca Pagliuca, storico ex numero 1 di Sampdoria, Inter e Bologna e fino a qualche anno fa (superato da Buffon) detentore del record per il maggior numero di partite giocate in Serie A (592). Inoltre ha parato il maggior numero di rigori in A (24). Impressionante il suo record di presenze consecutive, ovvero 247, fra il marzo del 2000 e il gennaio del 2007. Arrivato alla Samp nell'86 per volere del presidente Mantovani, nel '91 fu uno dei protagonisti dello storico scudetto blucerchiato. Nel '94 il passaggio all'Inter e l'eredità, pesantissima, di Walter Zenga. Con i nerazzurri Pagliuca, nonostante un ottimo rendimento, riuscirà ad alzare al cielo 'solo' una Coppa Uefa. Nell'estate del '99, per volere del neo tecnico Marcello Lippi (che portò con se Peruzzi), Pagliuca dovette cambiare aria e andò nel suo Bologna per poi chiudere la carriera all'Ascoli, nel 2006-2007. Alla fine, il suo palmares parla di uno Scudetto, tre Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA. Oggi Gianluca Pagliuca compie 53 anni.

