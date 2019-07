Gianluca Vialli, Samp, Juve e Chelsea: le vittorie come filo conduttore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Considerato uno dei migliori centravanti di ruolo della storia italiana, Gianluca Vialli ha segnato e vinto con tutte le squadre con cui ha giocato. Attaccante dotato di grande forza fisica, dinamismo e spiccato senso del gol, Vialli ha iniziato a giocare a calcio nel Pizzighettone per poi passare alla Cremonese, club con cui raggiunge la Serie B nell'81. Il primo importante passo a livello professionale ci fu nell'84, quando Vialli accetta la corte della Sampdoria. In blucerchiato formerà la coppia dei Gemelli del gol con Roberto Mancini e alla fine il suo contributo, in termini realizzativi e di personalità, sarà davvero altissimo. Unico rimpianto, probabilmente, la finale di Coppa dei Campioni persa contro il Barcellona. Ma il tempo concederà a Vialli un'altra possibilità. L'attaccante infatti fa parte della ristretta cerchia di giocatori che hanno vinto le tre principali competizioni UEFA. Nel '92, dopo oltre 200 gare da sampdoriano, si trasferisce alla Juve per proseguire la sua striscia vincente. Dopo alcune stagioni diventò addirittura capitano della squadra, guidandola al successo in Coppa dei Campioni contro l'Ajax. Nel '96 passa al Chelsea, club nel quale ricopre il ruolo di allenatore-giocatore nel '98, dopo le dimissioni di Gullit. Oggi Vialli è uno stimato commentatore televisivo e resta in trattativa per l'acquisto della Sampdoria. In carriera ha vinto tantissimo: 2 Campionati italiani, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega, una Coppa UEFA, una Champions League, due Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Da allenatore, ha alzato al cielo una Coppa d'Inghilterra, una Coppa di Lega, un Charity Shield, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Oggi Vialli compie 55 anni.

Sono nati oggi anche Paolo Di Canio, Bostjan Cesar, Zeljko Brkic e Matteo Rubin.