Javier Mascherano, El Jefecito con la bacheca piena zeppa di trofei

vedi letture

Javier Mascherano e un futuro che potrebbe parlare italiano. La Juventus, lo segue, proverà a portarlo in Serie A, ma il Barcellona non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Nato calcisticamente nel River Plate e aver disputato una stagione al Corinthians, la prima squadra europea che ha puntò su di lui è stata il West Ham, che lo acquistò nell'estate 2006, ma ben presto El Jefecito dichiarò di voler chiudere la sua esperienza negli Hammers e il 20 febbraio passò al Liverpool con la formula del prestito. Con la maglia dei Reds ha disputato, in tre stagioni e mezzo, un totale di 139 partite, mettendo a segno 2 reti, prima di passare al Barcellona, nel 2010. 321 presenze in blaugrana e tantissimi trofei vinti. Nel gennaio 2018 il passaggio all'Hebei in Cina, poi il 1 gennaio 2020 il ritorno in Argentina all'Estudiantes. Con la maglia della Nazionale argentina è invece sceso in campo 143 volte segnando 3 reti. Il suo palmares, come detto, è ricchissimo, e comprende: due campionati argentini, uno brasiliano, quattro Liga, quattro Copa del Rey, tre Supercoppe di Spagna, due Champions League, due Supercoppe UEFA e due Mondiali per club. Oggi Mascherano compie 36 anni.

Sono nati oggi anche Santiago Bernabeu, Gennaro Iezzo e Luca Paganini.