Jules Rimet, l'uomo della Coppa del Mondo presidente FIFA e della FFF

Jules Rimet resterà per sempre nella storia del calcio. Non solo per il suo nome, che fino al 1970 è stato quella della Coppa del Mondo, ma anche e soprattutto per essere colui che ha ideato, per la prima volta nel 1930, il Mondiale. Rimet è poi stato presidente della FIFA per ben 33 anni, dal 1921 al 1954, e grazie ai suoi sforzi il calcio divenne anche disciplina olimpica. Prima di essere il numero uno della FIFA Rimet fu presidente della Federazione calcistica francese e fondò, insieme a suo fratello la società polisportiva Red Star che in quattro occasioni (1921, 1922, 1923 e 1928) vinse la coppa di Francia, la principale competizione calcistica francese dell'epoca. Partecipò anche alla fondazione della stessa FIFA, il che, con tutto il resto, lo farà essere per sempre uno dei capisaldi del mondo del pallone. Rimet morì poi nel 1956 e oggi sono trascorsi 147 anni dalla sua nascita.

