Mario Kempes, colui che mise l'Argentina sulla mappa del calcio mondiale

In Argentina è considerato una sorta di divinità. In coppia con Luque infatti guidò l'Argentina alla vittoria del Mondiale nel '78. Lui è Mario Kempes, attaccante mancino tutto velocità e potenza di tiro. Nato calcisticamente nell'Instituto, dal '74 al '76 giocò nel Rosario Central. Quindi lo sbarco in Europa grazie al Valencia per quella che sarà la sua avventura più prolifica: in 141 presenze segnò 95 reti. Nell'81-82 passò al River Plate, quindi ancora due anni a Valencia. Dall'84 all'86 giocò nell'Hercules, poi First Vienna, St. Polten, Kremser, Fernandez Vial e Pelita Jaya come allenatore-giocatore. Nei nove anni con la Selecciòn ha disputato 43 partite segnando 20 gol. Di lui, Maradona ha detto: "Kempes mise il calcio argentino sulla mappa del calcio Mondiale". In carriera ha vinto una Coppa di Spagna, un campionato argentino una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e, come detto, il Mondiale del '78 giocato da assoluto protagonista.

Oggi Mario Kempes compie 65 anni.

Sono nati oggi anche Marco Di Vaio, Alexander Frei, Alou Diarra, Marius Stankevicius, Edgar Barreto, Graziano Pellé, Burak Yilmaz e Danilo.