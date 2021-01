Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli: Zielinski sulla trequarti e Insigne a sinistra

vedi letture

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Cagliari-Napoli, raccolte dai nostri inviati.

▪ Cagliari-Napoli: domenica 3 gennaio ore 15.00

▪ Stadio: Sardegna Arena

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Troppo presto per Nainggolan, con il dubbio Godin. Il Cagliari di Eusebio Di Francesco si prepara alla sfida con il Napoli con l’incognita difesa: in caso di forfait dell’uruguagio pronto il 4-2-3-1 con la coppia Walukiewicz-Ceppitelli al centro, insieme a Zappa e Lykogiannis sulle fasce. Coppia di centrocampo formata da Marin e Oliva (favorito su Ounas), con Nández, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin (Ceppitelli), Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli si avvicina alla prima gara del 2021 con ancora diverse assenze. Out Mertens, Osimhen è tornato in Italia ma le sue condizioni saranno da valutare: difficile che possa comunque partire dal primo minuto nel match di Cagliari. Ancora differenziato per Koulibaly, così come per Demme. Nel 4-2-3-1 di Gattuso dovrebbe tornare Ospina tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Hysaj (ballottaggio aperto con Mario Rui). In mediana torna Fabiàn accanto a Bakayoko, mentre in attacco Lozano va a destra, Zielinski sulla trequarti e Insigne a sinistra con Petagna centravanti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.