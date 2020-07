Le probabili formazioni di Atalanta-Brescia: out Muriel. Tameze con De Roon

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Brescia (in programma questa sera alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA L’ATALANTA - I nerazzurri di Gasperini arrivano dall’ottimo pareggio contro la Juventus, ma vista l’intensità della prossima sfida con l’Hellas Verona ci potrebbe essere qualche cambio. In difesa Toloi, Caldara e Palomino andranno a protezione di Gollini, mentre in mediana Tameze affiancherà De Roon. Gosens è stato recuperato, ma probabilmente il tecnico di Grugliasco lo terrà a riposo: sulle corsie esterne scalpitano Hateboer e Castagne. In attacco c’è il dubbio Gomez: il numero 10 è in ballottaggio con Malinovskyi, mentre Ilicic e Zapata possono partire dal primo minuto. Out Muriel, dopo il trauma cranico riportato per una caduta in casa.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il 4-3-3 visto con la Roma non ha portato i frutti sperati, dunque si va verso il centrocampo a 4: Tonali e Dessena in mezzo, con Bjarnason dirottato sulla destra e Zmrhal nel suo ruolo naturale a sinistra. Joronen non recupera, in porta va Andrenacci. In difesa torna la coppia Chancellor-Mateju, con Sabelli e Semprini sulle corsie esterne. In attacco non si cambia, anche perché la coperta è cortissima: Lopez si affiderà dunque a Torregrossa e Donnarumma.