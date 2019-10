Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: out Felix

Live, pagelle e approfondimenti a partire dalle 18.55 su TMW!

Sarà Atletico Madrid-Bayer Leverkusen ad aprire il terzo turno della fase a gironi di Champions League. A pari punti con la Juventus a quota 4, la squadra di Diego Simeone ospita i tedeschi in una gara che obbliga ad una prova d'orgoglio i ragazzi di Bosz, finora fermi a 0 punti nel raggruppamento, dietro anche alla Lokomotiv Mosca. Si tratta del settimo confronto tra i due club: fino a questo momento tre pareggi, due vittorie degli spagnoli e una dei tedeschi. Arbitro dell'incontro al Wanda Metropolitano sarà il portoghese Artur Dias, con il connazionale Tiago Martins al VAR. Calcio d'inizio fissato alle 18.55, mentre la Juventus ospiterà la Lokomotiv alle 21, nell'altra sfida.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Quinti in classifica, ma ad appena tre punti dal Barcellona capolista, i colchoneros provano a mettere pressione alla Juventus in vetta al girone, sebbene negli ultimi cinque incontri siano arrivate appena due vittorie e tre pareggi. 1-1, in particolare, nell'ultima gara disputata, contro il Valencia. Indisponibile Joao Felix a causa di un problema alla caviglia, oltre ai lungodegenti Savic e Vrsaljko. In avanti spazio al tandem formato da Alvaro Morata e Diego Costa.

COME ARRIVA IL BAYER LEVERKUSEN - Non se la passa meglio la squadra tedesca. Anzi, ferma a metà classifica in Bundesliga, nelle ultime gare ha messo in evidenza una serie di problemi in fase difensiva che rischiano di compromettere la stagione. Sono 7 le reti subite negli ultimi 270 minuti. "Abbiamo assolutamente bisogno di punti", ha detto Bosz nella consueta conferenza stampa della vigilia. Il peso dell'attacco dovrebbe essere sulle spalle di Alario, con Havertz e Amiri a supporto. Ai box Aranguiz, Sinkgraven, Wendell.