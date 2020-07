Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: Gattuso pensa a Lozano dal 1'

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Napoli (in programma alle ore 19.30, diretta DAZN):

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Nella conferenza stampa della vigilia, Sinisa Mihajlovic ha annunciato qualche cambiamento per il suo Bologna in vista della gara contro il Napoli. Poli e Santander vanno verso il ritorno tra i convocati ma è più facile vederli in campo a gara in corso. Davanti a Skorupski confermati Tomiyasu (da centrale), Danilo e Dijks con Mbaye preferito a Denswil per sostituire l'infortunato Bani. In mezzo coppia centrale formata da Medel e Dominguez (favorito su Svanberg); sulla trequarti Skov Olsen prende il posto di Orsolini con Soriano e Barrow mentre dovrebbe tornare titolare come centravanti Palacio.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo il pareggio interno contro il Milan, la priorità di Rino Gattuso è trovare le giuste motivazioni per caricare la squadra per la trasferta di Bologna. Il tecnico ha tante opzioni per la formazione da schierare, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati. Nel 4-3-3 partenopeo dovrebbe rivedersi Meret, con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed Hysaj che potrebbe far rifiatare Mario Rui. In mediana torna Demme dal primo minuto, affiancato da Zielinski e Elmas. In attacco torna Politano a destra, con Insigne e Milik (favorito su Mertens) da centravanti. Piccola speranza per Lozano nel caso Gattuso volesse far rifiatare Insigne.