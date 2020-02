23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Prima del ritorno a pieno regime delle coppe europee (sia Champions che Europa League ricominceranno tra due settimane) e con il mercato andato ormai in archivio, per le venti squadre di Serie A c'è spazio solo al campo e alla ricerca dei tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico di stasera, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma cambia, squalifiche e infortuni costringono Fonseca a ridisegnare l’undici titolare. A destra ballottaggio tra Santon e Spinazzola. Mancini e Smalling rimangono in difesa mentre ancora qualche dubbio su Kolarov a sinistra. In regia Cristante e Veretout sicuri del posto da titolare. Sulla trequarti Kluivert potrebbe pagare la brutta prestazione di Reggio Emilia. Perotti scalpita, anche per un ruolo da sostituto di Pellegrini. In quella posizione in lizza anche Mkhitaryan e lo stesso olandese. In avanti inamovibile Dzeko.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Scelte pressoché obbligate per Mihajlovic per la trasferta di Roma. In difesa rientra Tomiyasu dopo la squalifica; con il giapponese ci saranno Bani, Danilo e Denswil davanti a Skorupski. In mezzo assente Poli per squalifica (e Dzemaili ceduto in Cina), il neoacquisto Dominguez è favorito su Svanberg per un posto accanto a Schouten. In attacco Orsolini, Soriano e Barrow, all'esordio da titolare, alle spalle di Palacio. Residue chance per Skov Olsen.