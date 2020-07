Le probabili formazioni di Brescia-Parma: Lopez non ha alternative in attacco

vedi letture

Dopo l'anticipo tra Milan e Atalanta, Serie A nuovamente in campo quest'oggi col programma della 36^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Brescia-Parma, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Soltanto 16 convocati per mister Lopez, che lascia a casa ben 10 elementi della rosa. Le scelte sono praticamente obbligate: Andrenacci a difendere i pali, con Semprini, Papetti, Mateju e Mangraviti sulla linea difensiva. Martella potrebbe invece partire dalla panchina. Zmrhal e Spalek si posizioneranno sulle corsie esterne, con Tonali e Dessena in mediana. Non è escluso l'utilizzo di Viviani al posto del numero 4 in cabina di regia. In attacco le scelte sono limitate: Torregrossa e Ayé comporranno il pacchetto offensivo.

COME ARRIVA IL PARMA - Con la salvezza matematica raggiunta mercoledì con la vittoria contro il Napoli, il Parma arriva alla sfida contro il Brescia con il solo obiettivo di incamerare più punti possibile in questo finale di stagione. Possibile un po’ di turnover nella squadra ducale, con qualche titolarissimo che potrebbe accomodarsi in panchina lasciando spazio, almeno inizialmente, a qualche seconda linea. Ipotesi turno di riposo per Luigi Sepe, tra i migliori del Parma in questa stagione e sostituito alla grande da Colombi nel momento dell’infortunio. In difesa Dermaku ha dato buoni segnali e potrebbe partire nuovamente titolare, insieme a Iacoponi e con Darmian e Pezzella sulle fasce. A centrocampo le scelte sono più obbligate: tra squalifiche e infortuni, D’Aversa ha a disposizione solo Kurtic, Grassi e Barillà, e saranno loro a comporre la mediana, con Kucka forse in panchina. Davanti possibile chance per Sprocati, con Caprari, reduce dal primo gol in maglia Parma, e Kulusevski.