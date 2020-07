Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus: Sarri comincia il turn-over. Gioca Coccolo

vedi letture

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Cagliari-Juventus, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari che si prepara alla gara di domani contro la Juventus dovrà ancora fare a meno di Rog, pronto comunque a sedersi in panchina e Nández, appiedato dal giudice sportivo. Zenga dovrebbe riproporre il 4-3-1-2, con Mattiello e Lykogiannis esterni e la coppia Walukiewicz-Pisacane al centro. A centrocampo spazio a Ladinetti al centro, con Ionita e Faragò (favorito su Birsa) ai lati. In avanti sulla trequarti favorito Pereiro, con Joao Pedro e Simeone di punta.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La trasferta di Cagliari potrebbe essere una buona occasione per buttare nella mischia qualche giovane della Juve e soprattutto far rifiatare qualche elemento che ha giocato tanto nelle ultime settimane. Buffon dovrebbe incrementare il record di presenze in Serie A; in difesa Bonucci dovrebbe far coppia con Rugani, con Cuadrado a destra e l'esordiente Coccolo a sinistra. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Muratore, insieme a Bentancur e Matuidi. Mentre in avanti con Ronaldo e Higuain potrebbe giocare il giovane Zanimacchia.