Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli: Gaston Pereiro in campo. C'è Mertens

24^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 24° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara della Sardegna Arena (fischio d'inizio alle 18), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Diverse assenze per Rolando Maran in vista della sfida contro il Napoli. Out Faragò, Rog e Cacciatore, a destra dovrebbe essere finalmente il momento di Mattiello, con Pisacane e Klavan al centro e Pellegrini a sinistra, davanti a Cragno. A centrocampo spazio al ritorno di Cigarini, con Nandez e Ionita ai suoi fianchi. In avanti la coppia formata da Gaston Pereiro e Joao Pedro alle spalle di Simeone. Ceppitelli tornerà a disposizione ma non partirà dall'inizio.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Fuori Koulibaly, Milik, Lozano e Allan. In porta dovrebbe esserci ancora Ospina, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui (occhio all’ipotesi Hysaj per far rifiatare il portoghese). Conferma in mediana per Demme, con Zielinski e Fabiàn (di nuovo titolare dopo il gran gol di San Siro). In attacco Mertens favorito, con Insigne e Callejon (avanti nel ballottaggio con Politano) sulle corsie