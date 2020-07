Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina: più Sanchez di Lautaro per affiancare Lukaku

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio che ha chiuso la trentaquattresima giornata la Serie A è già tornata in campo in campo per la quartultima giornata di campionato con gli anticipi di Bergamo e Reggio Emilia, ma oggi ci sarà il grosso del programma. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Fiorentina (in programma oggi alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA L'INTER - Dopo due trasferte di fila, l'Inter torna a San Siro dove l'ultima volta ha strapazzato il Torino. Questa volta gli uomini di Antonio Conte attendono la Fiorentina. Gruppo al completo per il tecnico nerazzurro se si escludono Sensi (arruolabile per l'Europa League) e Vecino (che oggi verrà sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio destro). Al Meazza cambio delle ali con Moses e Biraghi ai posti di Candreva e Young. Dietro più Godin di Bastoni, davanti più Sanchez di Lautaro per il partner d'attacco di Lukaku.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Con la salvezza già acquisita, la Fiorentina andrà a Milano molto più serena. Iachini deve rinunciare a Dragowski: in porta riecco l'amuleto Terracciano. Davanti a lui, con Milenkovic e Pezzella che rimangono favoriti, lotta tra Caceres, Ceccherini e Igor per l'ultimo posto nei tre. Si potrebbe rivedere Chiesa a tutta fascia, con l'ex Dalbert pronto a rientrare sul fronte opposto. In mezzo con Castrovilli e Duncan uno tra Pulgar e Badelj, mentre davanti dubbi su un possibile riposo iniziale di Ribery, che però ha dimostrato di stare bene. Dovrebbe essere ancora lui ad affiancare Cutrone, favorito su Kouame e Vlahovic.