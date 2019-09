Le probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona: spazio per Dybala

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo l'antipasto di Cagliari, il quarto turno di Serie A entra nel vivo quest'oggi, con ben tre anticipi, tra cui il gustoso Derby della Madonnina di stasera. Prima però tocca a Udinese-Brescia e Juventus-Hellas, due scontri che diranno molto sull'inizio di stagione delle quattro formazioni, e domani, tutto il resto del programma. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI JUVENTUS: Sarri, non un grande amante delle rotazioni, potrebbe concedere un turno di riposo ad Alex Sandro e Khedira. Nel primo caso, una sola soluzione: Danilo a sinistra con Cuadrado laterale di difesa, mentre a centrocampo Ramsey è il più in palla (Bentancur invece può concedere un turno di riposo a Pjanic). Davanti possibile chance per Bernardeschi o per Cuadrado (qualora non venga utilizzato in difesa). Infine, con la porta affidata a Buffon, da valutare ci sono anche le condizioni di Higuain (Dybala può giocare dal 1').

QUI HELLAS VERONA: Juric ha sciolto le riserve su Di Carmine, che partirà titolare. Ancora in ritardo di condizione Pazzini, non arruolabile dal primo minuto. Per il resto solo conferme, con Faraoni e Lazovic ai lati di Veloso e Amrabat. Davanti a Silvestre sarà verosimilmente Gunter a chiudere il terzetto insieme a Rrahmani e Kumbulla. Dietro Gunter molto avanti su Dawidowicz, stando alle indicazioni del tecnico in conferenza stampa.