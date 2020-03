Le probabili formazioni di Juventus-Inter: Matuidi favorito su Rabiot

vedi letture

Recuperi 26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo tanta attesa, sono state finalmente comunicate le date per i sei recuperi di Serie A del 26° turno, rinviato parzialmente per i pericoli del Coronavirus. Con la Serie A costretta a giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, la Lega ha potuto quindi programmare le sei sfide non giocate nello scorso weekend. Le ultime sulla gara dell'Allianz Stadium (fischio d'inizio alle 20.45 di domenica prossima), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Buffon sta bene e con l'Inter potrebbe sancire il nuovo record di presenze in Serie A. Il match più atteso dell'anno vedrà con ogni probabilità tra i protagonisti anche de Ligt, in coppia con Bonucci. Mentre Danilo e Alex Sandro dovrebbero agire sulle corsie esterne. A centrocampo i dubbi maggiori: Ramsey verso una maglia da titolare, Bentancur in ballottaggio con Pjanic, Matuidi favorito su Rabiot. In avanti, invece, Cuadrado e Dybala dovrebbero accompagnare Ronaldo nella sua millesima partita da protagonista.

COME ARRIVA L'INTER - Poco campo nelle ultime settimane per l'Inter, molti dubbi di formazione per Antonio Conte in vista della Juventus. Certamente tra i pali torna Handanovic. Retroguardia affidata a de Vrij, Skriniar e, con buone probabilità, Godin insidiato da D'Ambrosio e Bastoni. Linea di centrocampo, che vedrà esclusi gli infortunati Sensi e Moses (recuperato invece Gagliardini) quasi fatta con Candreva (uno dei pochi che ha saltato entrambe le gare di Europa League contro il Ludogorets), Barella, Brozovic, Vecino e Young. Eriksen ha lavorato molto bene ad Appiano, ma difficilmente partirà da titolare contro i campioni d'Italia. Un interrogativo comunque da monitorare nelle prossime ore. Il tandem d'attacco non cambia: Martinez farà coppia con Lukaku.