vedi letture

Le probabili formazioni di Juventus-SPAL: chance per Chiellini e Bernardeschi dal 1'

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Allianz Stadium, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Ballottaggio Szczesny-Buffon per la porta e diversi dubbi a centrocampo, per Maurizio Sarri, in vista di SPAL-Juventus. Se la scelta cadesse sul numero 77, sarebbe il nuovo record di presenze in Serie A. In difesa, senza lo squalificato Bonucci, Chiellini ha guadagnato terreno su Rugani, confermato invece De Ligt. Mentre Danilo potrebbe giocare a destra e De Sciglio a sinistra. In mezzo, senza Pjanic, Bentancur dovrebbe fare il vertice basso, con Ramsey e Rabiot mezzali. In avanti, invece, chance dal 1' per Bernardeschi, con Dybala e Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA LA SPAL - Match proibitivo per la SPAL, che domani sera affronterà la Juve di Maurizio Sarri alla ricerca dei primi punti della gestione Di Biagio. Possibile 4-2-3-1 per i biancazzurri con Berisha in porta e in difesa Cionek, Bonifazi, Zukanovic e Reca. A centrocampo Missiroli darà supporto a Murgia, con la trequarti che sarà composta da Strefezza, Castro e Di Francesco. In attacco Petagna, che cercherà di rubare la scena a CR7 nella sua prima apparizione al Paolo Mazza.