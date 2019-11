Le probabili formazioni di Lazio-Lecce: torna Correa-Immobile in attacco

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno: ieri la prima sfida, il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, e domenica sera l'inevitabile conclusione, quando all'Allianz Stadium di Torino arriverà il Milan di Pioli. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Lecce (diretta tv a partire dalle 15.00 di domenica su Sky) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA LAZIO - Lazio già in campo questa mattina. Allenamento solo per chi non ha giocato ieri, per gli altri solo palestra. La notizia è la presenza di Correa, che ieri non è stato convocato per una botta presa alla caviglia sinistra martedì. Ci sarà domenica con il Lecce. Sempre out Radu e Marusic. In difesa potrebbe toccare di nuovo a Patric, con Bastos a sostituire il rumeno sul centro sinistra. Leiva non è al meglio, Cataldi spera di prendere il suo posto.

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani riparte dalle certezze e dallo stato di forma impressionante di Lapadula, due gol negli ultimi 180’; accanto a lui ci sarà Falco in avanti, con Mancosu alle loro spalle. A centrocampo rientra Tachtsidis dopo il turno di squalifica, ai suoi lati scelte obbligate visto il ko di Tabanelli: giocheranno Majer e Petriccione. In difesa, infine, Meccariello e Calderoni agiranno sulle fasce, con Lucioni e Rossettini al centro.