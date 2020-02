Le probabili formazioni di Lecce-Torino: tra i pali c'è Vigorito

22^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Finito il mercato, è già tempo di Serie A e di probabili formazioni: con qualche piccola modifica dovuta alle trattative, le venti squadre di massima divisione da ora fino a giugno penseranno solo ed esclusivamente al campo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 22° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Via del Mare di domenica pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL LECCE - Out Tachtsidis, Liverani conta di recuperare Petriccione: dovesse farcela, partirà dal 1’ in cabina di regia con Deiola e Majer ai suoi lati. Arruolabili Saponara e Barak, ma sulla trequarti spazio a Mancosu dietro al duo Falco-Lapadula. In difesa, infine, spazio a Donati, Rossettini, Lucioni e Calderoni. Tra i pali Vigorito, Gabriel ko

COME ARRIVA IL TORINO - È ancora ultima spiaggia granata, anche se questa volta un po' di più: a Lecce il Torino è chiamato per l'ennesima volta a dare una svolta alla propria stagione. Belotti e compagni continuano il ritiro lontano dalla città della Mole, Mazzarri sta pensando a come sostituire gli squalificati Izzo e Lukic: pochi dubbi per la mediana, con Meité al fianco di Rincon mentre Baselli cerca un disperato recupero, dietro invece insieme a Nkoulou ce ne saranno due tra Lyanco, Bremer e Djidji. Sulle fasce De Silvestri e Aina, il tridente offensivo con Verdi-Belotti-Berenguer non si tocca.