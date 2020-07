Le probabili formazioni di Milan-Parma: ballottaggi Conti-Calabria e Rebic-Leao

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Milan-Parma (in programma alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA IL MILAN - Sette punti nelle ultime tre gare, ma il Milan è ancora settimo e per evitare i preliminari di Europa League dovrà spingere sull’acceleratore in questo finale di campionato. Stasera a San Siro alle 19.30 arriva il Parma, e Stefano Pioli potrebbe optare per diversi cambi. Questa la formazione provata stamattina (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. I ballottaggi riguardano Conti-Calabria e Rebic-Leao. Paqueata out dai convocati.

COME ARRIVA IL PARMA - Dopo il pari in extremis contro il Bologna, Roberto D’Aversa valuta qualche cambio per la gara contro il Milan, contro cui dovrebbe riproporre dall’inizio i pezzi da novanta. Tornano in campo da titolari sia Gervinho che Kulusevski, con Karamoh che prima punta. A centrocampo si rivede Brugman, con Grassi, il cui impatto nel derby è stato ottimo, e Kurtic, reduce dal primo gol in crociato. In difesa poche sorprese: davanti a Sepe confermati Darmian e Gagliolo sulle fasce con Bruno Alves e Iacoponi nel mezzo.