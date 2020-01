Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: dubbio Ibra-Piatek dal 1'

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta, tanti temi in serie A. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Milan-Sampdoria, sfida delle 15.00 che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA IL MILAN -Diversi dubbi di formazione per Stefano Pioli, il principale ovviamente riguarda l'attacco, con il ballottaggio fra Ibrahimovic e Piatek. Nella rifinitura è stato provato il polacco, se partirà lui dal primo minuti, Ibrahimovic entrerà a gara in corso. Difesa confermata con Donnarumma in porta, Calabria ed Hernandez come laterali, Musacchio e Romagnoli al centro. In mezzo Bennacer regista con Bonaventur ed uno fra Paquetà e Krunic. A completare l'attacco ci saranno Suso e Calhanoglu Lucas Biglia non sarà a disposizione di Stefano Pioli: il regista argentino è alle prese con una lesione bicipite femorale coscia sinistra e le sue condizioni verranno nuovamente valutate la prossima settimana.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Un rientro e un’assenza pesante per Claudio Ranieri in difesa. Da positivo c’è il rientro in gruppo di Bereszynski, pronto a partire dal primo minuto. Di negativo naturalmente il brutto infortunio a Ferrari. Davanti ad Audero giocherà una linea a quattro con a destra il polacco, Murru a sinistra e la coppia formata da Murillo e Colley al centro. In mediana dovrebbe esserci Ekdal, out per una lieve forma influenzale in settimana, al fianco di Vieira con Thorsby da una parte e Linetty dall’altra mentre in avanti possibile impiego di Ramirez al fianco di Quagliarella