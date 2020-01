Le probabili formazioni di Milan-Udinese: oggi provino per Donnarumma

20^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Tanto mercato ma anche campo in questa settimana che porta alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A: esauriti gli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di pensare alla lotta Scudetto e in generale al campionato, con tutte le venti squadre a caccia dei propri obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 20° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Milan-Udinese, sfida delle 12.30 di domenica, che verrà trasmessa da Dazn:

COME ARRIVA IL MILAN - Il 4-4-2 ha dato tante certezze ma gli infortuni di Gigio Donnarumma (oggi dovrebbe fare un provino), Musacchio, Calabria e Calhanoglu riportano tanti dubbi nella testa di Stefano Pioli: il mister di Parma prova a recuperare soprattutto il giovane portiere, che è in ballottaggio col fratello. Musacchio dovrebbe lasciare spazio a Kjaer in difesa, con Romagnoli, Conti ed Hernandez a completare il reparto. A centrocampo ancora Castillejo, Kesse, Bennacer e Bonaventura, con l'incognita Calhanoglu (che sembra recuperato tuttavia). Davanti nessuna incertezza invece: con Ibrahimovic agirà Leao.

COME ARRIVA L'UDINESE - Squadra che stravince, non si cambia: così Gotti non dovrebbe variare nulla rispetto al 3-0 sul Sassuolo. Musso in porta, con la consueta difesa a tre davanti al portiere argentino: De Maio, Ekong e Nuytinck comporranno il trio difensivo, con Larsen e Sema sulle corsie laterali. A centrocampo invece Fofana, Mandragora e De Paul, con l'argentino chiamato a dare qualità alla manovra, mentre in attacco dubbio tra Lasagna e Nestorovski su quello che sarà il compagno di Okaka. Ancora fuori causa Samir.