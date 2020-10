Le probabili formazioni di Rennes-Krasnodar: Rugani verso la panchina

Si alza il velo sulla Champions 2020/2021: il programma di questa sera offre, tra le altre, anche un'intrigante Rennes-Krasnodar. Una sfida che, comunque andrà, farà la storia di queste due società, entrambe alla prima partecipazione alla fase a gironi della kermesse. Sarà anche il primo incrocio in assoluto tra le due squadre in competizioni europee. Molti i temi d'interesse, dunque, per un match tra due outsider che partono sfavorite nel raggruppamento E, dominato nelle gerarchie da Chelsea e Siviglia. La Champions, tuttavia, riserva da sempre grandi sorprese: lo sanno bene francesi e russi, decisi ad inseguire un sogno a partire già da stasera.

COME ARRIVA IL RENNES - Il club ha ottenuto l'autorizzazione per consentire l'accesso allo stadio ad un massimo di cinquemila persone, assicurando che applicherà un "protocollo sanitario rinforzato, contando sull'esemplarità del pubblico". Ci si attendono diverse variazioni rispetto all'undici che venerdì ha pareggiato a Digione. Possibile esclusione per Rugani, in svantaggio nel duello con Da Silva per una maglia accanto ad Aguerd. Traoré e Dalbert avranno il compito di sigillare la coppia centrale. L'ex Roma Nzonzi sarà il vertice basso di un centrocampo molto folto, completato sugli esterni da Doku e Terrier, e dalle due mezzali, che saranno con ogni probabilità Camavinga e Bourigeaud. Davanti Guirassy, isolato al centro dell'attacco. Gli assenti sono Maouassa e Siliki, entrambi infortunati.

COME ARRIVA IL KRASNODAR - Un avvio piuttosto singhiozzante nella Premier League russa per i neroverdi, anche se l'ultima vittoria contro il Rubin Kazan ha risollevato un po' il morale della squadra. Ari, Wanderson e Stotski sono fermi ai box e non saranno della partita. In difesa, davanti a Safonov, dovrebbero trovare spazio Petrov, Martynovich, Kaio e Cristian Ramirez. In mezzo, accanto a Utkin e Gazinski, dovrebbe esserci Vilhena, talento inesploso e in passato obiettivo di mercato dell'Inter. L'esperienza di Berg al centro del tridente, chiuso ai lati da Claesson e Suleymanov.