Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona: tornano Mkhitaryan e Cristante

vedi letture

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona (in programma domani alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca ritrova Mkhitaryan e Cristante, squalificati nell’ultima partita con il Brescia, mentre restano indisponibili Santon e Smalling. Il tecnico portoghese, inoltre, non dovrebbe cambiare il modulo puntando ancora sul 3-4-2-1. In porta tornerà Pau Lopez, mentre in difesa sono confermati Ibanez e Mancini con al centro Cristante e non Fazio. Linea mediana bloccata con la coppia Veretout-Diawara, mentre sugli esterni spazio a Zappacosta (destra) e Spinazzola (sinistra). Sulla trequarti Pellegrini e Mkhitaryan, in attacco Dzeko.

COME ARRIVA L'HELLAS - Arruolabile, salvo sorprese, Marash Kumbulla: il colpo alla mano ricevuto contro la Fiorentina non sembra poter destare preoccupazione. L'italo-albanese è dunque nuovamente favorito per guidare la difesa insieme a Rrahmani ed Empereur, sempre in ballottaggio con Gunter. Lazovic potrebbe tornare a ricoprire la sua posizione naturale, lungo l'out mancino, a discapito di Dimarco, con Faraoni sul fronte opposto. Difficile rinunciare a Veloso in tandem con Amrabat, mentre davanti Juric potrebbe sparigliare un po' le carte, perché Pessina è affaticato e Verre e Zaccagni scalpitano per una maglia da titolare. Capitolo prima punta: Di Carmine può essere riconfermato, Borini resta da valutare, Stepinski è la prima alternativa.