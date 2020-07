Le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari: Bonazzoli insidia Gabbiadini e Quagliarella

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari (in programma alle ore 19.30, diretta Sky):

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Non sarà un match point per la salvezza, ma la sfida contro il Cagliari diventa importante per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato può contare su una discreta abbondanza in attacco con Bonazzoli, Gabbiadini ma soprattutto Quagliarella che si giocheranno due maglie dal primo minuto. In difesa davanti ad Audero non dovrebbero esserci novità rispetto al successo della Dacia Arena di Udine e quindi Bereszynski occuperà la corsia di destra, Augello quella di sinistra mentre la coppia centrale sarà formata da Yoshida e Colley. Più dubbi a centrocampo dove Ekdal sarà intoccabile mentre al suo fianco dovrebbe giocare Thorsby con Depaoli e Linetty esterni ma attenzione a Jankto che potrebbe essere schierato sull'out di sinistra con il centrocampista polacco che scalerebbe in mezzo e il norvegese sulla fascia destra.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Riprende la marcia del Cagliari dopo il pareggio a reti bianche di domenica contro il Lecce. I rossoblù di Zenga faranno visita domani alla Sampdoria del grande ex Ranieri, reduce dalla bella vittoria di Udine. Si va verso il pieno recupero di Pisacane, che dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa, insieme a Walukiewicz e Klavan, con Lykogiannis riportato sulla fascia sinistra. A centrocampo Mattiello riguadagna la fascia destra, con Nández e Rog al centro, mentre per sostituire Nainggolan è ballottaggio tra Cigarini e Birsa, con il secondo favorito. Davanti confermata la coppia Joao Pedro-Simeone.