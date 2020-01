Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo: Tonelli subito titolare

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara tra Sampdoria e Sassuolo delle 15, che verrà trasmessa da DAZN. Naturalmente, la sfida sarà seguita LIVE anche da TMW.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Sfida cruciale per la formazione blucerchiata, con mister Claudio Ranieri che ha gli uomini contati in difesa. Davanti ad Audero spazio a Bereszynski, Colley, Tonelli e Murru. A centrocampo ci saranno Thorsby e Vieira, con Linetty, Jankto e Gaston Ramirez in lotta per due maglie. In attacco confermato il tandem Quagliarella-Gabbiadini.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - L'infermeria neroverde non si svuota: assenti Chiriches, Marlon, Duncan, Ferrari, Tripaldelli e Defrel, con quest'ultimo in via di guarigione. Scelte quasi obbligate per De Zerbi: Toljan, Romagna, Peluso e Kyriakopoulos difenderanno la porta di Andrea Consigli. In mezzo al campo Obiang, uno degli ex della sfida, dovrebbe vincere il ballottaggio con Magnanelli per affiancare Locatelli, mentre in avanti ci saranno Berardi, Boga e uno fra Djuricic e Traoré (il serbo è in leggero vantaggio). Davanti, ovviamente, Ciccio Caputo.