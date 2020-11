Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese: tornano Berardi e Caputo dal 1'

Sassuolo-Udinese (venerdì 6 novembre ore 20.45)

Stadio: Mapei Stadium

Arbitro: Eugenio Abbattista

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Toljan, Chiriches, Romagna, Haraslin, Federico Ricci, Djuricic gli indisponibili del Sassuolo. De Zerbi recupera Berardi e Caputo con i due che hanno buone probabilità di partire dal 1' minuto (si deciderà comunque in giornata, se non dovessero farcela Defrel e Raspadori i candidati a partire dall'inizio, con i due pronti comunque a subentrare) insieme a Traoré e a Boga nel consueto 4-2-3-1. In mezzo al campo Locatelli e Maxime Lopez, proprio come a Napoli, mentre in difesa davanti a Consigli spazio a Muldur e Rogerio sulle corsie laterali con Ayhan (ballottaggio con Marlon) e Ferrari al centro.

COME ARRIVA L'UDINESE - Nessuna brutta sorpresa per mister Gotti in questi giorni che precedono una sfida in cui servirà fare punti a tutti i costi. Doppio ballottaggio in difesa dove Samir è in forte vantaggio su Ouwejan, mentre uno tra Becao e De Maio può lasciare il posto a Nuytinck, soprattutto dopo una partita con il Milan che ha evidenziato ulteriormente il problema della retroguardia. In mezzo e davanti c’è poco da discutere, con il solo Forestieri possibile carta per confondere le acque.