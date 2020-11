Le probabili formazioni di Siviglia-Krasnodar: Lopetegui pensa a Munir dal 1'

La terza giornata della fase a gironi di Champions League mette di fronte stasera (calcio d’inizio alle ore 21.00) Siviglia e Krasnodar che tornano a sfidarsi al Ramon Sanchez Pizjuan a quasi due anni di distanza dall’unico precedente nella fase a gironi di Europa League della stagione 2018/19. Gli spagnoli si imposero per 3-0 con doppietta di Ben Yedder e rete di Banega. I detentori dell’ultima edizione di Europa League guidano il girone E insieme al Chelsea con 4 punti. Russi a quota 1, in coabitazione con il Rennes e sempre sconfitti nelle cinque trasferte in terra iberica.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA – Dopo il pareggio senza reti nel match di esordio col Chelsea è arrivato il successo di misura sul Rennes, firmato da De Jong. I Rojiblancos, non stanno vivendo però un buon momento in patria, avendo perso le ultime tre partite di Liga, Sabato è arrivata la sconfitta per 2-1 a Bilbao. Lopeteguei, senza Suso e Sergi Gomez, sembra comunque intenzionato a riproporre lo stesso undici sceso in campo a San Mamès con la sola eccezione di Munir, destinato a prendere il posto di En-Nesiry nel tridente offensivo.

COME ARRIVA IL KRASNODAR – Molte delle speranze di qualificazione passano da questa sfida che arriva dopo la pesante sconfitta casalinga (0-4) di settimana scorsa contro il Chelsea, maturata però nei minuti finali con tre gol subiti nell’ultimo quarto d’ora. La squadra di Musaev non sta brillando nel campionato russo, dove occupa la decima posizione. Assenti gli infortunati Ari, Petrov, Claesson, Cabella e Stotski. Possibile la conferma della formazione che ha affrontato i Blues schierata col 4-2-3-1. Berg sarà la punta centrale, sostenuto da Olsson, Utkin e Ramirez.