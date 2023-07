ufficiale Munir riparte dal Las Palmas. L'ex Barcellona firma per 1 anno

L'attaccante Munir El Haddadi è un nuovo giocatore del Las Palmas. Lo ha annunciato il club neo-promosso ne LaLiga attraverso i propri canali ufficiali: il giocatore ha firmato un contratto di una stagione e arriva da svincolato, dopo la fine dell'esperienza con il Getafe.

Carriera importante

Munir ha esordito tra i professionisti con il Barcellona nella stagione 2014-15 e ha giocato in prestito con club come Valencia e Deportivo Alavés. Poi è passato al Siviglia, dove è rimasto per quattro stagioni, prima di passare al Getafe la scorsa estate.

L'attaccante ha giocato un totale di 204 partite nel massimo campionato spagnolo e ha segnato 40 gol. Nazionale del Marocco, vanta 11 presenze con la Nazionale e due reti.

Domani Munir sosterrà le visite mediche e si unirà ai nuovi compagni di squadra. Dopo la sessione di allenamento, il giocatore apparirà davanti ai media per la presentazione ufficiale.