Le probabili formazioni di SPAL-Parma: torna Kucka, dubbio davanti

7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il primo turno infrasettimanale, incassati i risultati europei, focus che si sposta tutto sul settimo turno di Serie A: tris di anticipi del sabato, poi sette gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Alle 20.45 fa visita alla capolista, l'Inter di Conte, la plurititolata Juventus di Sarri, ansiosa di tornare a guardare tutti dall'altro. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW sui campi di Serie A:

COME ARRIVA LA SPAL: senza Di Francesco, la SPAL affronta il Parma e ritrova sia Kurtic che Valoti. In porta andrà Berisha con la difesa a tre composta da Cionek, Vicari e Igor, elogiato pubblicato da Semplici in conferenza stampa. Sulle fasce spazio a Strefezza e Reca, in vantaggio su Sala, mentre a centrocampo proprio Kurtic farà compagnia a Missiroli e Murgia. In attacco ancora Petagna con Floccari, mentre l'ex Paloschi dovrà attendere il suo momento in panchina.

COME ARRIVA IL PARMA: il rientrante Kucka dovrebbe essere preferito a Hernani in mezzo, con un centrocampo stile 18/19 completato da Scozzarella e Barillà. Davanti invece, Inglese ha solo un paio di allenamenti sulle gambe: andrà in panchina, con Cornelius punto di riferimento e Gervinho-Kulusevski come sempre sui lati. La difesa verrà invece rimescolata: Gagliolo si sposta al centro, Iacoponi a destra, con Alves che sarà l'altro centrale e Pezzella a sinistra. Tutto per effetto della doppia assenza Laurini-Darmian. In porta, come sempre, Sepe.