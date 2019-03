Le probabili formazioni di Barcellona-Lione - Suarez sfida Dembélé

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il risultato dell'andata ha sorpreso tutti. Non solo per il pareggio, ma anche per l'assenza di gol. Il Barcellona accoglie l'Olympique Lione negli ottavi di ritorno di Champions League: tutto o niente, in un'unica sera. I blaugrana, con la Liga ormai archiviata, hanno l'obiettivo di tornare grandi in Europa. Questo undici titolare dà la sensazione di possedere la maturità e la coesione per poter arrivare fino in fondo. La banda Génésio cercherà di fare il colpaccio su uno dei campi più complicati del continente. Ma non bisogna mai dare nulla per scontato, soprattutto quando si parla della Coppa dalle “grandi orecchie”. Si partirà dallo 0-0 del Groupama Stadium, con i catalani che hanno due risultati su tre utili per passare ai quarti di finale. Ma attenzione ai francesi, tutto può ancora accadere.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Finale di Coppa del Re, Liga spagnola indirizzata nel modo giusto e quarti di Champions alla portata. Valverde sa benissimo che fare il triplete non è una missione impossibile, soprattutto per una squadra ben rodata come quella blaugrana. Davanti al proprio pubblico vietato fallire, anche per poter riscattare l'eliminazione ai quarti dello scorso anno. Pochi dubbi e tante sicurezze, con il 4-3-3 che non si discute. Ter Stegen in porta, Piqué e Lenglet al centro della difesa con Sergi Roberto e Jordi Alba sulle corsie esterne. Busquets in cabina di regia, con Arthur e Rakitic a supporto. Unica punta Suarez, con Leo Messi e Coutinho a completare il reparto. Dembélé, con molta probabilità, partirà dalla panchina.

COME ARRIVA IL LIONE - Terzo posto in campionato, con il secondo posto ancora nel mirino. La stagione dei transalpini non è di certo da buttare, anche perché lo 0-0 dell'andata è un risultato più che positivo. Non sarà una partita semplice, lo stesso Génésio lo ha evidenziato nella conferenza della vigilia. Proprio per questo motivo ci saranno pochissimi esperimenti, con il 4-2-3-1 confermato come modulo di partenza. Lopes in porta, con Dubois, Denayer, Marcelo e Mendy in difesa. Dubbi per il centrale verdeoro, in forse per un problema muscolare. In mediana Tousart, Ndombélé e Aouar si giocano le due maglie, con i primi due favoriti. Davanti pochi tatticismi: artiglieria pesante con Traorè, Fekir e Depay alle spalle di Dembélé.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Coutinho.

A disposizione: Cillessen, Semedo, Dembélé, Umtiti, Vidal, Malcom,

Allenatore: Ernesto Valverde

OLYMPIQUE LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy; Tousart, Ndombélé; Traorè, Fekir, Depay; Dembélé.

A disposizione: Gorgelin, Tete, Marcal, Cheik, Cornet, Terrier, Aouar.

Allenatore: Bruno Génésio