Le probabili formazioni di Carpi-Spezia - Arrighini contro Galabinov

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivi diversi ma tre punti pesanti. Al Cabassi scende in campo il Carpi che nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B si troverà a fronteggiare lo Spezia di Pasquale Marino. Impresa cercasi per gli uomini di Fabrizio Castori, annata storta per i padroni di casa che annaspano in penultima posizione. Soltanto quattro i successi conquistati in tutta la stagione di cui l'ultimo risale ad esattamente due mesi fa con la vittoria contro la Cremonese. Un trend negativo da invertire in fretta per evitare il rischio retrocessione già con parecchie giornate d'anticipo. Già sono ben sette le lunghezze che separano il Carpi dalla zona salvezza, serve un grande lavoro e risultati già a partire dalla sfida di questo pomeriggio. Soltanto un punto conquistato nelle ultime cinque gare, il pareggio contro l'Hellas Verona in mezzo alle sconfitte subite contro Foggia, Cittadella, Brescia e Perugia. Non dirette concorrenti ma i punti adesso sono davvero pesanti. Speranze playoff invece per lo Spezia di Pasquale Marino, grande lavoro per l'ex tecnico di Catania ed Udinese che vuole recitare un ruolo da protagonista. Sono trentaquattro fin qui i punti conquistati dopo l'ultima sconfitta subita contro il Verona la scorsa settimana. Squadra sbarazzina e divertente capace di infliggerti anche il colpo decisivo con l'apporto dei centrocampisti, vedi Bartolomei. La distanza dal secondo posto sembra irraggiungibile ma fino all'ottavo posto gli spezzini possono recitare la loro parte. All'andata al Picco fu proprio lo Spezia ad avere la meglio con un 2-1 in rimonta, risultato sbloccato per il Carpi da Mokulu prima delle reti decisive di Galabinov e Maggiore.

COME ARRIVA IL CARPI - Sconfitta di misura per Castori nell'ultimo turno in casa del Perugia ma conferma con il 4-4-1-1 per dare maggiore quantità alla fase difensiva. Non ci sarà ancora Colombi tra i pali, fermo l'estremo difensore e in campo Piscitelli che ha ormai scalzato Serraiocco nel ruolo di secondo. In difesa oltre a Suagher assente pure Sabbione, quest'ultimo fermato dal Giudice Sportivo, sarà quindi Kresic a fare coppia con Poli in mezzo mentre sugli esterni spazio per Pachonik e Pezzi. In mezzo al campo ormai inamovibili il metronomo Vitale al fianco del giovane Coulibaly mentre Jelenic arretra di qualche metro il suo raggio d'azione con a destra Gabriele Rolando. Confermato Concas nel ruolo di trequartista a supporto di Arrighini, soltanto panchina invece per Mattia Mustacchio e Karamoko Cissé.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Sono soltanto tre invece gli indisponibili per Pasquale Marino che dovrà fare a meno di De Col, Da Cruz e Capradossi. Il tecnico spezzino non cambia e si affida ancora una volta al 4-3-3 con Galabinov da punta centrale. Chiamato a rispondere presente sotto rete il centravanti bulgaro in gol contro il Cittadella ma fermo a quota tre anche per le numerose noie fisiche accusate in stagione. Al fianco dell'ex Genoa si muoveranno la sorpresa Okereke e il talento di Bidaoui. In cabina di regia ovviamente Ricci affiancato da Mora e da Bartolomei, quest'ultimo tra i più in forma dello Spezia. Davanti alla porta difesa da Lamanna invece si disimpegnerà Ligi con Terzi al centro mentre sugli esterni Vignali a destra e Augello lungo la corsia opposta. Panchina invece per Gyasi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli; Pachonik, Poli, Kresic, Pezzi; Rolando, Coulibaly, Vitale, Jelenic; Concas; Arrighini. Allenatore: Fabrizio Castori.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terzi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Bidaoui. Allenatore: Pasquale Marino.