Le probabili formazioni di Chelsea-Eintracht - Sarri senza Kanté

Non sarà una partita seguita soltanto in Inghilterra e Germania, ma anche in Italia ci sarà una bella fetta di appassionati che si godrà questo Chelsea-Eintracht Francoforte. Fosse solo per la presenza di Sarri in panchina, o quello di Higuain in attacco. E' la semifinale d'Europa League, il secondo round. Stavolta si gioca a Stamford Bridge, ripartendo dall'1-1 dell'andata. Tutto aperto: Baku è un sogno che accarezza l'una e l'altra sponda.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Tanto criticato nel corso della stagione, l'operato di Maurizio Sarri al Chelsea è certamente soddisfacente qui. Il Blues hanno disputato la finale di Carabao Cup, perdendo ai rigori contro il Manchester City, ma soprattutto festeggiato l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League nell'ultimo weekend di Premier, scavalcando persino il Tottenham finalista di Champions in classifica. L'allenatore toscano, dovesse centrare la finale, arriverebbe a giocarsi per la seconda volta un trofeo da vicino in una sola stagione. Ma per farlo bisognerà battere (o anche pareggiare 0-0) questo Eintracht. E dovrà farlo senza Kanté, uscito malconcio dalla sfida col Watford. Per sostituirlo si lancia Loftus-Cheek, che si gioca due maglie con Barkley e Kovacic, accanto all'inamovibile Jorginho. Davanti dovrebbe essere Higuain la scelta di Sarri, con Willian e Hazard sulle corsie. Difesa confermatissima, come al solito.

COME ARRIVA L'EINTRACHT FRANCOFORTE - Il periodo non è di certo dei più luminosi, ma a Francoforte tutti sognare questa finale d'Europa League e il clima della partita d'andata ne è la chiara testimonianza. L'Eintracht arriva a questo secondo round con i sei gol subiti a Leverkusen sul groppone e tutta la pressione dalla Bundesliga, con il quarto posto a rischio, con il Bayer lì a pari punti. La Champions League dell'anno prossimo, dunque, potrebbe passare anche per quest'edizione dell'Europa League. Per quanto riguarda la formazione, Adolf Hutter ha qualche piccolo dubbio legato all'attacco. Haller è in dubbio, ma dovrebbe farcela. In caso di forfait, pronto Rebic a prendere il posto accanto a Jovic, tra le altre cose travolto dalle voci di mercato che lo danno per fatto al Real Madrid. Sarà solito 3-4-1-2, con Gacinovic a supporto degli attaccanti, Rode e Fernandes centrali.

PROBABILI FORMAZIONI:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard. A disposizione: Caballero, Emerson, Zappacosta, Kovacic, Giroud, Pedro. Allenatore: Sarri

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. A disposizione: Ronnow, Willems, Paciencia, N'Dicka, de Guzman, Rebic, Falette. Allenatore: Hutter