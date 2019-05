Le probabili formazioni di Cittadella-Benevento - Pochi dubbi per i due tecnici

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Cresce l'attesa per le semifinali d'andata dei play-off di Serie B, in particolare per la gara di stasera al "Tombolato", dove il Cittadella di Venturato, reduce dal successo al primo turno contro lo Spezia, ospiterà il Benevento. I sanniti, forti del vantaggio in classifica grazie al quarto posto ottenuto durante la regular season, sono tra i favoriti per la promozione ma dovranno fare i conti con un avversario tenace e altrettanto motivato. Ad arbitrare la gara sarà Davide Ghersini della sezione di Genova.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Mister Venturato può contare sul gruppo al completo, ad eccezione dell'indisponibile Settembrini, da poco operato al ginocchio. Confermato il 4-3-1-2 marchio di fabbrica: davanti a Paleari ci saranno Ghiringhelli, Adorni, Frare e Benedetti; a centrocampo spazio a Proia e Branca ai lati di capitan Iori; in avanti sarà Schenetti ad agire alle spalle di Finotto e Moncini.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Squadra pressoché a ranghi completi anche per Bucchi, che lascia a casa soltanto Asencio e Goddard. Modulo speculare all'avversario anche per i sanniti, che schiereranno in difesa, davanti a Montipò, la linea a quattro composta da Maggio e Letizia sulle corsie laterali e la coppia Antei-Caldirola al centro; la linea mediana dovrebbe essere composta da Tello, Viola e Bandinelli, mentre in avanti Ricci in qualità di rifinitore dietro al tandem Armenteros-Coda.

Probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini. A disp.: Maniero, Parodi, Camigliano, Drudi, Rizzo, Cancellotti, Siega, Pasa, Maniero, Bussaglia, Panico, Diaw, Scappini. All. Venturato

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Armenteros, Coda. A disp.: Gori, Zagari, Gyamfi, Tuia, Costa, Volta, Di Chiara, Del Pinto, Vokic, Crisetig, Improta, Buonaiuto, Insigne. All. Bucchi