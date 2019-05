Le probabili formazioni di Cittadella-Hellas - Pazzini in campo dal 1'

Fischio d'inizio questa sera alle ore 18:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un campionato che ha sorpreso tutti, in cui l'equilibrio regnerà fino all'ultima giornata. Ci si gioca molto nel match del Tombolato, Cittadella ed Hellas Verona si sfidano in questa 37a giornata di serie B. Due punti di distacco, ma stesso identico obiettivo, ovvero approdare ai playoff.

I padroni di casa sono a 47 punti e dovranno vedersela con altre quattro squadre per arrivare fino in fondo, contro gli scaligeri sarà decisiva, anche perché è rimasta soltanto una partita. I gialloblù arrivano da un periodo negativo e non sarà affatto semplice affrontare le prossime sfide in questa situazione. Esonero o meno, Pazzini e compagni cercheranno di tornare nel massimo campionato. Ma prima bisognerà ipotecare il posto migliore per iniziare al meglio le sfide da dentro o fuori.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Due punti nelle ultime quattro gare e una vittoria che risale al netto 4-0 contro il Livorno. La squadra di Venturato torna in campo dopo aver pareggiato contro il Perugia, in un altro scontro diretto. Servirà una prova convincente, ma pesano anche i punti. Per la sfida odierna rimane a casa Settembrini, in mediana potrebbero agire Pasa e Siega a supporto di Iori. Schenetti andrà tra le linee, con Moncini e Panico in attacco. Adorni e Camigliano si piazzeranno davanti a Paleari, con Benedetti e Cancellotti sulle corsie esterne.

COME ARRIVA L'HELLAS - “C'è poco tempo, due giorni sono pochi quindi l'importante in questo momento è che i ragazzi si tolgano di dosso le scorie della sconfitta”. Queste le parole di mister Aglietti, subentrato a Grosso. La fotografia degli scaligeri è tutta qui: poco tempo e massimo risultato richiesto, ovvero il quinto posto. Il nuovo tecnico dei gialloblù dovrà fare molta attenzione anche al modulo, si cambierà davvero poco. Spazio al 4-3-1-2, con Lee tra le linee a supporto di Pazzini e Di Carmine. Danzi, Gustafson ed Henderson in mediana, con Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz e Vitale a protezione di Silvestri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Benedetti, Adorni, Camigliano, Cancellotti; Pasa, Iori, Siega; Schenetti; Moncini, Panico.

A disposizione: Maniero, Parodi, Frare, Drudi, Ghiringhelli, Rizzo, Proia, Branca, Maniero, Bussaglia, Scappini, Finotto, Diaw.

Allenatore: Roberto Venturato

HELLAS VERONA (4-3-1-2): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale; Danzi, Gustafson, Henderson; Lee; Pazzini, Di Carmine.

A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Marrone, Matos, Di Carmine, Pazzini, Colombatto, Balkovec, Laribi, Kumbulla, Tupta, Almici, Empereur.

Allenatore: Alfredo Aglietti