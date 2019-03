Le probabili formazioni di City-Schalke - Dall'inizio il duo Kompany-Laporte

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Imago/Image Sport

La Champions League entra nella fase calda. Scendono oggi in campo le squadre che si giocano l’accesso ai quarti di finale della competizione europea. Oltre alla Juventus, impegnata contro l’Atletico Madrid, si affronteranno Manchester City e Schalke 04, due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. All’andata gli inglesi si sono imposti per 3-2 in terra tedesca, spuntandola soltanto nel finale grazie al gol di Sterling. Il risultato concretizzatosi a Gelsenkirchen permette, dunque, alla squadra di Guardiola di poter vantare due risultati su tre per passare il turno.

COME ARRIVA IL CITY - La squadra inglese vive un momento decisamente positivo. Primi in Premier League, vincitori della Carabao Cup ed ancora in corsa per l’FA Cup, i ragazzi di Guardiola sono chiamati a confermarsi anche al di fuori dei confini nazionali. Dopo nove vittorie consecutive, al Manchester anche il pareggio potrebbe bastare per passare il turno, anche se ovviamente gli inglesi scenderanno in campo per portare a casa il bottino pieno. Spazio, dunque, al 4-3-3 con Guardiola che dovrà fare a meno degli infortunati Bravo, De Bruyne e Stones e gli squalificati Otamendi e Fernandinho, confermerà il tridente composto da Sterling, Aguero, Sané.

COME ARRIVA LO SCHALKE - Momento drammatico per i tedeschi, che arrivano all’appuntamento cruciale di Champions in evidente difficoltà. A ridosso della zona retrocessione in Bundesliga, la squadra di Domenico Tedesco non conosce vittoria da ben sei partite, con addirittura quattro sconfitte consecutive negli ultimi quattro match. Il tecnico dovrà fare a meno dell’infortunato Caligiuri, con Harit e Huth che non saranno della partita. Tedeschi in campo con il 4-2-3-1 che vedrà Skrzybski unica punta, mentre sulla trequarti agirà il trio composto da Matondo, Bentaleb e Konoplyanka.

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Bernardo Silva, David Silva; Sterling, Aguero, Sané. A disposizione: Muric, Danilo, Foden, Mahrez, Delph, Gabriel Jesus. Allenatore: Guardiola.

Schalke 04 (4-2-3-1): Fährmann; Serdar, Sané, Nastasic, Mendyl; Rudy, Mascarell; Matondo, Bentaleb, Konoplyanka; Skrzybski. A disposizione: Nubel, Rudy, Burgstaller, Cutucu. All.: Tedesco.