Le probabili formazioni di Empoli-Frosinone - Ucan dal 1', out Viviani

Fischio d'inizio domani alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per il Frosinone è quasi da dentro o fuori, l'Empoli vuole tornare a scavare il solco dal terzultimo posto, approfittando dell'impegno tutt'altro che agevole del Bologna sul campo di un Torino in grande forma. Al Castellani sarà spareggio salvezza tra due protagoniste della bagarre per la sopravvivenza in A. Impegno delicato che segnerà l'epilogo di una settimana assai movimentata per i toscani: a sorpresa giovedì la proprietà ha sollevato dall'incarico Iachini, richiamando alla base Andreazzoli. Un avvicendamento (il secondo stagionale) che, nelle speranze del patron Corsi, dovrà porre la squadra in condizione di viaggiare a pieno regime nella volata finale. Quattro gare senza vittorie per i ciociari, che non possono più sbagliare: un successo domani avvicinerebbe sensibilmente la quartultima piazza (Bologna permettendo) e rilancerebbe le ambizioni della truppa di Baroni. Sono appena tre i precedenti in A tra le due squadre: un solo pari (nel girone d'andata) per gli azzurri, k.o. nel doppio confronto della stagione 2015/2016.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Mchedlidze e Antonelli restano ai box insieme al lungodegente La Gumina. L'avvicendamento in panchina segna in primis un discrimine nello schema tattico dei toscani: Andreazzoli è pronto a disegnare una linea a quattro con Di Lorenzo e Pasqual ai lati del duo Silvestre-Dell'Orco. Bennacer in regia, i due incursori dovrebbero essere Acquah e Krunic. Sale Ucan, che si candida per una maglia sulla trequarti: il turco potrebbe agire a supporto di Caputo e Diego Farias.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Non recuperano Viviani e Ghiglione. Davanti a Sportiello dovrebbero rivedersi Goldaniga, Salamon e Capuano. Verso la conferma anche Paganini e Molinaro sulle corsie. Squalifica scontata per Cassata che diventa candidato autorevole per un posto in mediana al fianco di Maiello e Chibsah, rischia invece l'esclusione Gori. Corsa a tre per le due maglie in attacco: Pinamonti e Ciano sono in pole, leggermente più defilato Daniel Ciofani.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Dragowski; Di Lorenzo, Silvestre, Dell'Orco, Pasqual; Acquah, Bennacer, Krunic; Ucan; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Rasmussen, Veseli, Brighi, Capezzi, Traoré, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano, Paganini; Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Pinamonti, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Ariaudo, Brighenti, Krajnc, Simic, Zampano, Beghetto, Gori, Sammarco, Valzania, Ciofani, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.