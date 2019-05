Le probabili formazioni di Empoli-Torino - Infortunio per Krunic nella rifinitura

Empoli-Torino alle 15.00. Su TMW la cronaca testuale, le parole dei protagonisti e le pagelle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non esistono mezze misure. Tutto o niente, carne o pesce. Empoli-Torino di oggi alle 15.00 sarà una partita spartiacque, un punto di non ritorno. Si giocheranno tutto in 90 minuti: perdere per gli azzurri sarebbe sinonimo di retrocessione, per i granata invece suonerebbe come un addio al sogno di giocare in Europa il prossimo anno. I toscani, grazie a due successi consecutivi, hanno riaperto la lotta salvezza. Sono terzultimi in classifica a 35 punti, a -3 dal Parma e a -2 dal Genoa, che ieri ha pareggiato contro Cagliari. Il Torino è 7° a quota 60, con il Milan a 62 e la Roma a 63 (con una partita in più). All'andata finì 3-0 per i ragazzi di Mazzarri, ma il bilancio dei confronti totali pende dalla parte dell'Empoli (12 vittorie contro 9 con 12 pareggi). Arbitrerà il sig. Mazzoleni con Orsato al Var.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Soltanto Juventus e Napoli hanno fatto più punti dell'Empoli negli ultimi 180 minuti, in cui sono arrivate importanti vittorie contro Fiorentina (1-0) e Sampdoria (2-1). Sei punti che hanno ridato nuova linfa alle speranze salvezza del club toscano, che con un risultato positivo oggi potrà superare il Genoa, fermato ieri in casa dal Cagliari (1-1). "Se vinciamo le prossime due siamo salvi", ha dichiarato il tecnico Andreazzoli, che ieri ha aperto la seduta d'allenamento ai tifosi per sentire il loro affetto. Nella rifinitura si è fermato Krunic, possibile quindi l'utilizzo di Acquah dal 1'. In attacco Caputo sta recuperando da una contusione al piede, ma con ogni probabilità, vista l'importanza della sfida, stringerà i denti per far coppia con Farias. Pajac sarà confermato come trequartista del 4-3-1-2. Infortunati La Gumina, Antonelli e Diks.

COME ARRIVA IL TORINO - Imbattuto dal 16 marzo e reduce da una super rimonta col Sassuolo, il Torino va a caccia di gettoni pesanti per rimanere in corsa per l'Europa League. La Roma, ieri in campo col Sassuolo (0-0), è a +3, mentre il Milan è a +2. "È una finale, dobbiamo sentire il calore dei nostri tifosi che verranno in trasferta" ha annunciato ieri Mazzarri. Nel suo 3-5-2 c'è soltanto un grande dubbio, quello che riguarda l'attacco: Falque e Berenguer si giocano un posto accanto a capitan Belotti, con Zaza che almeno inizialmente dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto formazione tipo con De Silvestri e Aina sugli esterni e Izzo, N'Koulou e Moretti dietro. Non convocato Ansaldi, out anche Djidji e Parigini.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco, Di Lorenzo; Traorè, Bennacer, Acquah; Pajac; Farias, Caputo.

A disposizione: Provedel, Perucchini, Pasqual, Rasmussen, Nicolaou, Maietta, Ucan, Capezzi, Brighi, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Aina; Berenguer, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Meitè, Damascan, Zaza, Millico, Falque. Allenatore: Walter Mazzarri